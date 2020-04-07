Лев Лещенко после выписки из больницы в Коммунарке рассказал, что не может точно сказать, был у него коронавирус или нет.

"Когда я приехал в Коммунарку, мы ждали четыре дня, потому что все тесты отправлялись в Новосибирск. Хотя сейчас больница в Коммунарке имеет свою лабораторию. И в течение одного-двух дней появляются результаты", — рассказал певец.

"Хватит уже этих упаднических настроений. У нас много непорядочных людей, которые разжигают панику. Давайте думать о хорошем", — рекомендовал Лещенко.