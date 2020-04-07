Народная артистка России Надежда Бабкина действительно находится в больнице. Но лечат её не от коронавируса, а от пневмонии.
Такое заявление сделал пресс-атташе Надежды Бабкиной Александр Велор.
"В сети появилась масса противоречивой информации о состоянии здоровья Народной артистки России Надежды Бабкиной. Хотим прояснить ситуацию. Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом пневмония, её состояние стабильное с положительной динамикой. Коронавируса не обнаружено", — утверждает представитель певицы.
Пока решили защитить только детей и подростков.