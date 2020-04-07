Представитель Бабкиной назвал диагноз певицы

Народная артистка России Надежда Бабкина действительно находится в больнице. Но лечат её не от коронавируса, а от пневмонии.

Такое заявление сделал пресс-атташе Надежды Бабкиной Александр Велор.