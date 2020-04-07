Подруга Надежды Бабкиной Народная артистка России Клара Новикова выразила уверенность, что у певицы нет коронавируса. По её мнению, Бабкина сильно простудилась на одной из съемочных площадок.

Об этом сообщил телеканал "Звезда".

"Я только знаю, что все там более или менее нормально, что она уже чувствует себя хорошо, но пока остается в больнице, но я знаю, что это не коронавирус. У нее воспаление легких, это то, что я знаю", — объяснила артистка.

"Надя очень аккуратна во всем, я даже не могу представить, откуда могло возникнуть воспаление легких. Наверное, где-то она простыла. У нее было много мероприятий, она отмечала свой юбилей, съемки на телевидении у нее. Хорошо, что не нашли того, чего все сегодня опасаются", — добавила Новикова.