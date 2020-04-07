Незадолго до госпитализации Надежда Бабкина обращалась к подписчикам и рассказывала о своём здоровье.

"Я в маске, потому что я в зоне риска. Но возраст - это только цифры, по состоянию и по ощущению никакого риска у меня нет. Мы продолжаем репетировать для того, чтобы поддержать настроение всей нашей страны", - писала артистка в Instagram.

"Нас в театре не так много, мы проходим всякие вариации: мы уколы сами делаем, мы глотаем таблеточки, мы моем руки, у нас дезинфицируется помещение. У нас есть специальная лампа, которая обрабатывает помещение, где мы собираемся", - рассказывала Бабкина.