Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Врачи одной из частных медицинских клиник Москвы ввели в искусственную кому народную артистку России Надежду Бабкину.

Певице диагностировали обширную двухстороннюю пневмонию. Об этом сообщил "Московский комсомолец" со ссылкой на источники в медицинских кругах. Её тест на коронавирус дал отрицательный результат.

"Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому", — утверждает источник. "Просто чтобы во сне не ерзала и не сбивала трубку аппарата, которая должна находиться в неподвижном состоянии", — добавил собеседник издания.

Состояние певицы оценивают как стабильное тяжелое. Сейчас она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.