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Источник Правда.Ру

Джона Хилл признан наиболее часто матерящимся актером Голливуда

Шоу-бизнес » Зарубежный

Джона Хилл, прославившийся благодаря таким фильмам, как "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит", оказался наиболее часто матерящимся на экране актером Голливуда. Всего он произнес не менее 376 бранных слов. Второе место этого странного рейтинга занял Леонардо Ди Каприо с 361 ругательством, третье — Сэмюэль Л. Джексон (301). В список, составленный BuzzBingo, также попали Адам Сэндлер, Аль Пачино и другие знаменитые актеры.

Больше всего нецензурных слов можно услышать в фильме "Волк с Уолл-стрит". Лидером по количеству ругательств, произнесенных в одной картине, стал Ди Каприо, исполнивший главную роль в этом шедевре Мартина Скорсезе. Еще один его фильм, "Казино", занял третью строчку этого рейтинга. На втором месте оказалась картина "Неограненные драгоценности".

Как отмечают составители исследования, вплоть до 90-х годов количество используемых в голливудских фильмах матерных слов постоянно увеличивалось и достигло своего пика именно в последнее десятилетие XX века, после чего пошло на спад.

Ранее Pravda. ru писала о том, как Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Филиппом Киркоровым. Российскому певцу удалось сделать фото с другой звездой фильма "Однажды… в Голливуде" Брэдом Питтом.

Темы фильмы джона хилл леонардо ди каприо
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Джона Хилл признан наиболее часто матерящимся актером Голливуда
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