Лев Лещенко готовится к выписке из больницы

Известного певца Льва Лещенко в ближайшее время планируют выписать из инфекционной больницы в Коммунарке, где он проходил лечение от пневмонии. Об этом сообщил его концертный директор Олег Дмитриев.

"У него все последние тесты отрицательные, ему намного лучше... Похоже на то, что всё хорошо... Я предполагаю, что первый тест вообще был ошибкой, самый первый. Мне так кажется", - пояснил представитель Лещенко.

Дмитриев не стал называть примерную дату выписки артиста.