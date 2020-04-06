Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Лев Лещенко готовится к выписке из больницы

Шоу-бизнес

Известного певца Льва Лещенко в ближайшее время планируют выписать из инфекционной больницы в Коммунарке, где он проходил лечение от пневмонии. Об этом сообщил его концертный директор Олег Дмитриев.

"У него все последние тесты отрицательные, ему намного лучше... Похоже на то, что всё хорошо... Я предполагаю, что первый тест вообще был ошибкой, самый первый. Мне так кажется", - пояснил представитель Лещенко.

Дмитриев не стал называть примерную дату выписки артиста.

выписка пандемия больница пневмония коммунарка лев лещенко коронавирус олег дмитриев
Последние материалы
15-летняя Трусова запланировала родить трёх детей
Уже восемь депутатов Верховной рады заразились коронавирусом
Мозг австралопитеков похож на мозг обезьян - комментарий эксперта
Стано: коронавирус не мешает сохранить санкции против России
Российские военные провели дезинфекцию больниц в Белграде
Гражданина Испании будут судить в Петербурге за контрабанду кокаина
Эксперт: каждое решение властей должно быть четко регламентировано
Четыре команды "Формулы-1" могут покинуть чемпионат из-за пандемии
Бывший муж Бузовой отреагировал на сравнение с ее новым бойфрендом
Эксперт оценил необходимость взаимопомощи среди стран мира
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры

Пока решили защитить только детей и подростков.

Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Шоу-бизнес
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Новости Белоруссии
Затулин объяснил браваду Лукашенко в отношении коронавируса
Общество
России подписан приговор на вымирание
Василий Амирджанов Пандемия проверит вертикаль власти на устойчивость Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронавирус не убивает - помогает следить Игорь Буккер Любовь Степушова Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы? Любовь Степушова
Комментарии
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
700 человек заразились коронавирусом в Белоруссии
Затулин объяснил браваду Лукашенко в отношении коронавируса
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
Затулин объяснил браваду Лукашенко в отношении коронавируса
Правительство: поддержим при пандемии западные компании, а не российские
Затулин объяснил браваду Лукашенко в отношении коронавируса
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Мишустин ввел временный мораторий на штрафы по долгам за ЖКУ
Почему Россия бросает русских в Прибалтике
Почему Россия бросает русских в Прибалтике
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ