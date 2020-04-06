Бывший муж Бузовой отреагировал на сравнение с ее новым бойфрендом

Дмитрий Тарасов попросил подписчиков не сравнивать его с новым возлюбленным его экс-супруги Ольги Бузовой. Футболист "Рубина" заявил, что знает, кем является бойфренд его бывшей жены.

"Я знаю о Даве, но не надо сравнивать меня с ним", — попросил Тарасов в ходе общения с подписчиками в прямом эфире.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова поженились в 2012 году и развелись четыре года спустя. Поклонники пары до сих пор точно не знают, что послужило причиной расставания. Тарасов вскоре начал встречаться с моделью Анастасией Костенко. В 2018 году они поженились, у них двое детей.

Бузова долгое время после развода не могла найти себе пару. Сейчас она состоит в отношениях с блогером Давидом Манукяном.

Ранее Pravda.ru сообщала, что Бузова объявила о своей беременности. Она даже выложила фото с "животом" в соцсетях. Позднее оказалось, что певица решила разыграть своих поклонников.