Марина Федункив удивила поклонников потерей веса на карантине

Одна из самых известных комедийных актрис России Марина Федункив в очередной раз решила поднять настроение своим поклонникам и выложила в своем аккаунте в Instagram забавный ролик.

48-летняя артистка записала видео под песню "Uno" группы Little Big. Этот трек стал хитом сразу же после выхода и породил множество забавных флешмобов.

Многие подписчики участницы Comedy Woman отметили, что она заметно постройнела. Для многих женщин, сидящих, как и Федункив, на карантине, тема похудения сейчас особенно актуальна. Сама артистка пока никак не прокомментировала изменения во внешнем виде.

Среди комментаторов нашлись и критики, по мнению которых видео получилось совсем не смешным.

Марина Федункив прославилась на всю страну после съемок в сериале "Реальные пацаны", где она исполнила роль мамы главного героя. На данный момент она является одной из постоянных участниц шоу Comedy Woman. Также она часто записывает смешные ролики для своего Instagram. Сейчас у нее более 3 млн подписчиков.

Ранее Pravda.ru сообщала, что советами по сбросу веса поделилась Елена Малышева. Пользователям они не очень понравились.