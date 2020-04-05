Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографию, на которой её живот увеличился до внушительных размеров. Певица подписала фото:
"Я беременна! Мы не можем это больше скрывать!".
В публикации она также обратилась к своему возлюбленному Давиду Манукяну и заявила, что он теперь должен на ней жениться. Манукян откликнулся на заявление и позвал Бузову замуж в комментариях к фотографии.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.