Семья актрисы живет в США. Сейчас там находятся её муж пианист Александр Слободяник и две дочери. По работе Машкова приехала в Москву и из-за пандемии коронавируса не может вернуться домой. О своих попытках она написала в социальных сетях.
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4 дня назад меня и пассажиров рейса SU102 развернули, когда мы стояли у выхода на посадку. Сегодня было интереснее-наш самолёт рулил на взлетную полосу… потом остановился и командир корабля объявил, что рейс отменён. Скандал на борту действительно был. Люди кричали, матерились, отказывались выходить. Было неприятно. И непонятно… Билеты на рейс продавались за хорошую цену, аэропорт JFK наш рейс ждал… @aeroflot и Росавиация-это было эффектно! Спасибо! Мать Мария.
Подписчики на пост отреагировали не однозначно, одни обвинили актрису в том, что такие перемещения ведут к распространению болезни. Другие поддержали в попытках матери вернуться к детям.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.