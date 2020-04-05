Актриса Мария Машкова рассказала про скандал на борту отменённого рейса

Семья актрисы живет в США. Сейчас там находятся её муж пианист Александр Слободяник и две дочери. По работе Машкова приехала в Москву и из-за пандемии коронавируса не может вернуться домой. О своих попытках она написала в социальных сетях.

Подписчики на пост отреагировали не однозначно, одни обвинили актрису в том, что такие перемещения ведут к распространению болезни. Другие поддержали в попытках матери вернуться к детям.