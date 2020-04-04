Отец Жанны Фриске решил предупредить новых работодателей Дмитрия Шепелева. Напомним, телеведущий ранее ушёл с Первого канала и уже определился с новым место работы. Он даже успел отснять первые пилотные выпуски.

"С "Первого" Шепелева поперли из-за того, что он, как я считаю, тот еще тип. Его будущим работодателям стоит помнить об этом. Не считаю его профессионалом", - сообщил Владимир Фриске.