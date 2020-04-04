Лидер группы "Несчастный случай" остался без заработков

Алексей Кортнев лидер группы "Несчастный случай" пожаловался журналистам, что он и его коллеги остались без заработка. Музыкант заявляет, что артисты сейчас живут на свои накопления, ведь все выступления были отменены из-за коронавируса.