Алексей Кортнев лидер группы "Несчастный случай" пожаловался журналистам, что он и его коллеги остались без заработка. Музыкант заявляет, что артисты сейчас живут на свои накопления, ведь все выступления были отменены из-за коронавируса.
"Работа у нас остановилась намертво. Как отменили концерты, никаких поступлений в бюджет нет. Значит, проедим что накопили. А потом еще заработаем", — сказал он журналистам "Комсомольской правды".
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.