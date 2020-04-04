Заворотнюк прервала молчание и вышла на связь с подписчиками

Впервые за долгое время актриса Анастасия Заворотнюк вышла на связь с подписчиками. Она перестала вести социальные сети и общаться с поклонниками после новостей о своей болезни. 3 апреля актриса отметила свой 49-й день рождения.

Супруга Стаса Михайлова Инна написала поздравление Заворотнюк и пожелала ей скорейшего выздоровления. Актриса ответила ей, поблагодарив за теплые слова и пожелания.

Также на своей странице в Instagram Заворотнюк ответила на поздравления от Димы Билана, Дениса Клявера, Зары, юмористки Елены Борщевой и блогерши Лены Лениной.