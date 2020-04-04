Певица Pink рассказала о заражении коронавирусом

Известная певица Pink рассказала своим поклонником о заражении коронавирусной инфекцией.

"Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам. Мой тест показал положительный результат", - написала исполнительница в Tiwtter.

В течение последующих двух недель Pink вместе со своей семьей находилась на самоизоляции. Она также пожертвовала 500 тысяч долларов в фонд больницы при Темпльском университете в Филадельфии и в кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса, чтобы поддержать работников сферы здравоохранения.