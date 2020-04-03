Лолита лишила дочь с особенностями развития наследства

Лолита Милявская призналась, что оформила все свое наследство на близких людей. Тем не менее в их число не попала ее единственная дочь, 21-летняя Ева. Из-за особенностей развития она не смогла бы при неблагоприятных обстоятельствах отстоять свое имущество, считает Лолита.

Артистка не стала уточнять, кого именно она вписала в завещание. Тем не менее она заявила, что дочь будет защищена в случае ее смерти.

"Она не очень социально активна. У нее нет моих зубов и вряд ли будут. Это свойство недоношенных детей — не все из них вырастают в Наполеонов. Она не будет отстаивать имущество мое. Мир настолько жесток, что я не очень хочу, чтобы ею воспользовались", — заявила Милявская во время съемок для YouTube-канала "А поговорить?".

Единственная дочь Лолиты появилась на свет, когда артистка состояла в браке с Александром Цекало. Он однако не является биологическим отцом Евы. Кто именно им был, артистка не рассказывает.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Лолита призналась в проступках прошлого. В частности, она не скрывает, что употребляла наркотики и имела большое количество половых партнеров.