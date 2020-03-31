Известная актриса Екатерина Варнава призналась, что не создана для семейной жизни.
С танцором Константином Мякиньковым звезда состоит в отношениях около семи лет, поэтому фанаты уже устали ждать, когда же она наденет на палец обручальное кольцо. Годом ранее Катя уверяла, что получила от бойфренда предложение, но просто затянула с организацией свадьбы. Во вчерашнем Instagram-эфире "Минаев Live" Варнава пояснила, почему не думает о замужестве.
"Для меня сам брак не так нужен сегодня, поскольку я самодостаточная. И если иногда чувствую себя очень одинокой и малозащищенной, это совершенно мои проблемы, так называемый ПМС, — иронично сказала артистка. — Я осознала, что не предназначена для брака. Возможно, кто-то подумает так: в свое время мне не предложили замужество, и я старая, никому не нужная дева. И это тоже является правдой".
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.