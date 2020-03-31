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Варнава: "Я не создана для семейной жизни"

Шоу-бизнес

Известная актриса Екатерина Варнава призналась, что не создана для семейной жизни.

С танцором Константином Мякиньковым звезда состоит в отношениях около семи лет, поэтому фанаты уже устали ждать, когда же она наденет на палец обручальное кольцо. Годом ранее Катя уверяла, что получила от бойфренда предложение, но просто затянула с организацией свадьбы. Во вчерашнем Instagram-эфире "Минаев Live" Варнава пояснила, почему не думает о замужестве.

"Для меня сам брак не так нужен сегодня, поскольку я самодостаточная. И если иногда чувствую себя очень одинокой и малозащищенной, это совершенно мои проблемы, так называемый ПМС, — иронично сказала артистка. — Я осознала, что не предназначена для брака. Возможно, кто-то подумает так: в свое время мне не предложили замужество, и я старая, никому не нужная дева. И это тоже является правдой".

Темы брак интервью екатерина варнава
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