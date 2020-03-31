Варнава: "Я не создана для семейной жизни"

Известная актриса Екатерина Варнава призналась, что не создана для семейной жизни.

С танцором Константином Мякиньковым звезда состоит в отношениях около семи лет, поэтому фанаты уже устали ждать, когда же она наденет на палец обручальное кольцо. Годом ранее Катя уверяла, что получила от бойфренда предложение, но просто затянула с организацией свадьбы. Во вчерашнем Instagram-эфире "Минаев Live" Варнава пояснила, почему не думает о замужестве.