Собчак рассказала, что уже переболела коронавирусом

Ксения Собчак недавно провела совместную трансляцию для своих подписчиков в Instagram с мужем Константином Богомоловым. Во время эфира она сказала фанатам, что уже переболела коронавирусом нового типа.

"Я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Никогда до этого так не болела: кашель, температура, ломота", - сказала телеведущая.

Тогда Собчак поставили диагноз "атипичная пневмония" и лечили с помощью антибиотиков и адреналина.