Ксения Собчак недавно провела совместную трансляцию для своих подписчиков в Instagram с мужем Константином Богомоловым. Во время эфира она сказала фанатам, что уже переболела коронавирусом нового типа.
"Я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Никогда до этого так не болела: кашель, температура, ломота", - сказала телеведущая.
Тогда Собчак поставили диагноз "атипичная пневмония" и лечили с помощью антибиотиков и адреналина.
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.