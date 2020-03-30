Винокур обнародовал итоги своего теста на коронавирус

Народный артист РСФСР Владимир Винокур рассказал об отрицательном результате анализа теста на коронавирусную инфекцию.

В своем аккаунте в соцсети юморист разместил фотоснимки, где медики берут у него мазки на микрофлору со слизистой оболочки, а также документ, которым подтверждается отрицательный результат.

"Друзья! Хочу поделиться с Вами радостным событием! Берегите себя! Будьте здоровы!" — написал Владимир Винокур.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Винокур контактировал со Львом Лещенко, которого в прошедший вторник госпитализировали в инфекционную больницу Коммунарки, где у него был подтвержден положительный результат теста на коронавирус.