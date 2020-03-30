Куриленко рассказала, как она заболела коронавирусом

После выздоровления актрису Ольгу Куриленко очень часто спрашивают о коронавирусе. Поклонники артистки хотят узнать, где она заразилась опасным недугом. Куриленко уже устала от этого вопроса и постоянно отвечает, что понятия не имеет, где её настиг COVID-19.

"Вирус меня не предупредил", — написала актриса.

Куриленко утверждает, что это могло произойти где угодно, поскольку очень малый процент жителей соблюдает режим самоизоляции.