После выздоровления актрису Ольгу Куриленко очень часто спрашивают о коронавирусе. Поклонники артистки хотят узнать, где она заразилась опасным недугом. Куриленко уже устала от этого вопроса и постоянно отвечает, что понятия не имеет, где её настиг COVID-19.
"Вирус меня не предупредил", — написала актриса.
Куриленко утверждает, что это могло произойти где угодно, поскольку очень малый процент жителей соблюдает режим самоизоляции.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.