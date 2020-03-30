Волочкова рассказала о своем карантине

Как и многие другие артисты, Анастасия Волочкова соблюдает вынужденный карантин в самоизоляции. Очевидно, она находится в своем шикарном особняке вместе с тайным бойфрендом.

Балерина поделилась с поклонниками кадрами, где показывается, как она проводит время.

На свежих фото Волочкова находится возле костра на территории возле своего особняка. На одном из кадров она показывает свой знаменитый шпагат прямо на траве. Наряд балерины, как обычно, подобран в привычном для нее стиле. Она в белом пуховике, красных меховых унтах и миниатюрных шортах с леопардовым принтом.