Тина Канделаки осудила жителей России, которые игнорируют режим карантина и самоизоляции, собираясь с друзьями. Телеведущая назвала их "дегенератами".

"Если мы все будем сознательными, если все будем нормально себя вести, будем сидеть дома, не будем группироваться, не будем считать, что это — "апрельские праздники", то в мае-июне это все закончится. А если, как дегенераты, будем думать, что это — праздники, будем собираться, ходить по улицам, заражать друг друга, не соблюдать самоизоляцию и не пытаться как-то изменить свой обычный режим, то, конечно, это может длиться сколько угодно", — написала Канделаки в Instagram.