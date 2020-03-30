Олег Газманов из самоизоляции спел про коронавирус

Певец Олег Газманов, участвовавший в вечеринке, после которой стало известно о заражении коронавирусом Льва Лещенко, находится сейчас в режиме самоизоляции.
И, признавшись в своем Инстаграме, что "смотрит на кадры вечеринки с ужасом", записал песню-обращение к россиянам.
По словам сына артиста, Родиона Газманова,
"он сейчас находится на жестком карантине, никого не впускает и не выпускает, выдерживает полную изоляцию".
Напомним, что в пятницу, 27 марта, стало известно о положительных результатах тестов на коронавирус у народного артиста России Льва Лещенко. Сейчас Лев Валерьянович вместе с супругой находятся в больнице в поселке Коммунарка.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.