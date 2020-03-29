Лариса Гузеева обрушилась с критикой на жителей столицы за то, что они не соблюдают карантин, а спокойно гуляют по улицам Москвы вместе с детьми в условиях пандемии. Телеведущая рассказала, что её "разрывает" от такой безответственности со стороны москвичей.
"Я только что вернулась из города. Невозможно! Яблоку негде упасть!", - высказалась Гузеева.
"Все гуляют: дети гуляют, родители гуляют, старики. Что вы делаете?", - добавила телеведущая.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.