Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова призвала общественность к сдержанности. Она попросила прессу не спекулировать на самочувствии своего мужа.

"Дорогие друзья, коллеги и очень неравнодушные СМИ! Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и всё узнать!", - написала Проскурякова.

"Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть!", - добавила жена Николаева.