Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова призвала общественность к сдержанности. Она попросила прессу не спекулировать на самочувствии своего мужа.
"Дорогие друзья, коллеги и очень неравнодушные СМИ! Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и всё узнать!", - написала Проскурякова.
"Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть!", - добавила жена Николаева.
"Правительства должны прекратить тратить драгоценное время, необходимое для борьбы с коронавирусом, после того как они упустили возможность предотвратить пандемию Covid-19", — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.