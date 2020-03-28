Джиган и Самойлова продают роскошный особняк на Рублево-Успенском шоссе

На сайтах объявлений о продаже недвижимости появилась информация о продаже особняка Рублево-Успенском шоссе, который принадлежит рэперу Джигану и его жене Оксане Самойловой. Пара приобрела этот дом около года назад за 140 миллионов рублей.

"Мы купили дом спустя два года поисков и разочарований. Нашли тот самый — именно наш. Это когда заходишь и с первой секунды чувствуешь, что это твое. Мы уже пережили адский переезд, от которого у меня до сих пор лопнувшие сосуды на глазах и потряхивает все тело. Впереди куча мелких доделок и, видимо, теперь бездонная яма того, что нам надо в дом!", - писала ранее Самойлова.

Из-за продажи элитной недвижимости поклонники пары предположили, что Джиган и Самойлова могут развестись после восьми лет брака.