На сайтах объявлений о продаже недвижимости появилась информация о продаже особняка Рублево-Успенском шоссе, который принадлежит рэперу Джигану и его жене Оксане Самойловой. Пара приобрела этот дом около года назад за 140 миллионов рублей.
"Мы купили дом спустя два года поисков и разочарований. Нашли тот самый — именно наш. Это когда заходишь и с первой секунды чувствуешь, что это твое. Мы уже пережили адский переезд, от которого у меня до сих пор лопнувшие сосуды на глазах и потряхивает все тело. Впереди куча мелких доделок и, видимо, теперь бездонная яма того, что нам надо в дом!", - писала ранее Самойлова.
Из-за продажи элитной недвижимости поклонники пары предположили, что Джиган и Самойлова могут развестись после восьми лет брака.
"Правительства должны прекратить тратить драгоценное время, необходимое для борьбы с коронавирусом, после того как они упустили возможность предотвратить пандемию Covid-19", — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.