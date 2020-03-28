Игорь Крутой обрушился с критикой на Ксению Собчак

Несколько дней назад Ксения Собчак сделала резонансное заявление о "переполохе" в тусовке российского шоу-бизнеса. Телеведущая утверждает, что представители отчественного шоу-бизнеса находятся в панике из-за госпитализации Льва Лещенко, который ранее посетил вечеринку по поводу дня рождения сестры Игоря Крутого.

"Собчак раструбила, что все перезаражались. Подняла шум на весь мир, чтобы прославиться еще и на этом? Пиарится просто уже на любой грязи, это отвратительно", - высказался продюсер.

По мнению Крутого, Собчак сделала это заявление из зависти, поскольку её не пригласили на эту вечеринку.