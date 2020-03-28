Супруга Льва Лещено, которая находится с ним в больнице в Коммунарке сообщила, что её мужа выписали из реанимации. Ранее певец был госпитализирован, а затем переведен в реанимацию из-за отека легких. Его тест на коронавирус показал положительный результат.
"Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе", - сообщила Ирина Лещенко.
"Правительства должны прекратить тратить драгоценное время, необходимое для борьбы с коронавирусом, после того как они упустили возможность предотвратить пандемию Covid-19", — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.