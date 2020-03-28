Льва Лещенко выписали из реанимации

Супруга Льва Лещено, которая находится с ним в больнице в Коммунарке сообщила, что её мужа выписали из реанимации. Ранее певец был госпитализирован, а затем переведен в реанимацию из-за отека легких. Его тест на коронавирус показал положительный результат.