Валерия рассказала о сюрпризе для Пригожина

Певица Валерия призналась, что ей очень трудно в тайне от супруга приготовить для него какой-либо сюрприз, поскольку она без него почти никуда не ездит.
Так, в минувшем году исполнительница решила подарить на юбилей мужу песню собственного сочинения, и ей пришлось проявить смекалку, чтобы он раньше положенного срока не узнал о подарке.
"У меня были помощники, они мне помогали эту операцию осуществить для того, чтобы записать, не выдавая себя, эту композицию, — вспомнила певица. — Мне нужно было записать две песни. Я написала две — одну, вроде как, я официально писала, а вторую как бонус. И сказала Иосифу: "Не нужно со мной ездить на студию, я сейчас быстро запишу". Я же, рассказывая ему о работе, показывала не ту песню, которая предназначалась ему", — поделилась Валерия.
Специалисты в области вирусологии надсмехаются над тем, какой масштаб приобрела паника вокруг коронавируса нового типа.