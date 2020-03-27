Валерия рассказала о сюрпризе для Пригожина

Певица Валерия призналась, что ей очень трудно в тайне от супруга приготовить для него какой-либо сюрприз, поскольку она без него почти никуда не ездит.

Так, в минувшем году исполнительница решила подарить на юбилей мужу песню собственного сочинения, и ей пришлось проявить смекалку, чтобы он раньше положенного срока не узнал о подарке.