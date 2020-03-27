Подруга Виторгана показала фото в нижнем белье

Актриса Нино Нинидзе находится на карантине, но старается не падать унывать.

Подруга актера Максима Виторгана поделилась пикантными фотоснимками, и призвала подписчиков не падать духом в это сложное время.

Нино сделала оригинальную видеозапись, сняв себя сверху. Актриса в бюстгальтере и джинсах весело двигалась под композицию «Good As Hell» певицы Lizzo. При этом она делала самую разную мимику и старалась показать свою стройную фигуру.