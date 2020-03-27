У Льва Лещенко подтвержден коронавирус

У народного артиста России Льва Лещенко подтвердился предварительный диагноз "коронавирусная пневмония". Сейчас его состояние стабильное.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Денис Проценко, главврач больницы в поселке Коммунарка.

Напомним, ранее "Правда.Ру" сообщала, что 78-летний певец сам обратился к медикам, пребывая в режиме самоизоляции после гастролей в Канаде и США.

К слову, сегодня стало известно, что в ту же больницу положили певца и композитора Игоря Николаева. Результаты его теста на коронавирус пока не готовы.