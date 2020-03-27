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Источник Правда.Ру

Игорь Николаев госпитализирован в медцентр в поселке Коммунарка

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60-летний Игорь Николаев обратился в медцентр в поселке Коммунарка самостоятельно, почувствовав себя плохо.

Как сообщила СМИ помощница композитора Юлия, у него диагностирована очаговая пневмония.

"Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем. У Николаева сейчас высокая температура. Он сдал анализы на коронавирус. Ждем результатов", — отметила она (цитата РИА Новости).

Напомним, что в медцентре, отведенном для лечения больных с диагнозом "коронавирусная пневмония", проходит лечение певец Лев Лещенко. Есть ли у него коронавирус — пока неизвестно, так как нет еще результатов анализов.

Вчера, как сообщала "Правда.Ру", в то же лечебное учреждение была помещена сенатор Людмила Нарусова.

Из российских деятелей культуры на сегодняшний день коронавирус подтвержден у писателя Бориса Акунина, который живет в Лондоне.

Темы коммунарка игорь николаев госпитализирован
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