Игорь Николаев госпитализирован в медцентр в поселке Коммунарка

60-летний Игорь Николаев обратился в медцентр в поселке Коммунарка самостоятельно, почувствовав себя плохо.

Как сообщила СМИ помощница композитора Юлия, у него диагностирована очаговая пневмония.

"Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем. У Николаева сейчас высокая температура. Он сдал анализы на коронавирус. Ждем результатов", — отметила она (цитата РИА Новости).

Напомним, что в медцентре, отведенном для лечения больных с диагнозом "коронавирусная пневмония", проходит лечение певец Лев Лещенко. Есть ли у него коронавирус — пока неизвестно, так как нет еще результатов анализов.

Вчера, как сообщала "Правда.Ру", в то же лечебное учреждение была помещена сенатор Людмила Нарусова.