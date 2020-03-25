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Пенсионерка из Татарстана обучит ровесников работе на компьютере

Шоу-бизнес

Бесплатно обучать лиц пожилого возраста компьютерной грамотности планирует жительница Набережных Челнов Зоя Гаус.

При дистанционном обучении пенсионеры научатся загружать мобильное приложение, регистрироваться на сайте, создавать личный кабинет, подавать заявления, записываться на прием к медикам, а также другим полезным навыкам работы на ПК.

В 2015 году Зоя Гаус стала победительницей Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Ее предложение поддержала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Она призвала жителей Татарстана пользоваться социальными услугами в Сети. А пожилым гражданам посоветовала ограничить посещение многолюдных и общественных мест.

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