Супруга Джигана сняла обручальное кольцо

Жена известного исполнителя, рэпера Джигана, Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо.

Семья 34-летнего артиста в прошедшие выходные вернулась из Майами в Россию. В Америке супруги поругались из-за неадекватного поведения рэпера. Исполнитель прошел лечение в рехабе, но его подписчики не верят, что оно может дать результат.

Супруги пока ничего не говорят о том, удалось ли им прийти к мирному соглашению и решить семейные проблемы. Оксана написала, что в настоящее время думает только о детях и старается жить обычной для них жизнью. А недавно многодетная мама разместила фото с новорожденным сыном Давидом и дала понять, что не собирается мириться с супругом.