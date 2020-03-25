Юморист Евгений Петросян возмутился, когда увидел на съемках у экс-супруги Елены Степаненко раритетную статуэтку ценой в несколько тысяч долларов.
Артист переживает за коллекцию антиквариата, которую он собирал практически всю свою жизнь. Часть экспонатов в настоящее время находится в квартире его бывшей супруги Елены Степаненко.
Известно, что артисты до сих пор не смогли договориться о разделе имущества. Только недавно эксперты произвели оценку дорогостоящих предметов искусства, а накануне Петросян узнал, что его бывшая жена постепенно выносит нажитое из дома.
Юморист заявил, что Степаненко "разбазаривает" совместно нажитое имущество.
Специалисты в области вирусологии надсмехаются над тем, какой масштаб приобрела паника вокруг коронавируса нового типа.