Известный артист Евгений Петросян отказался давать комментарии по слухам, согласно которым у него с новой супругой Татьяной Брухуновой родился ребенок.
"Я даже не знаю, что вам ответить. Я не хочу, чтобы вы вели обсуждения этой темы, поскольку это абсолютно не ваше дело", — резко высказался юморист.
А ранее в СМИ появились сведения, что 74-летний артист со своей новой женой отправился в ОАЭ, чтобы прибегнуть к услугам суррогатной матери.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.