Петросян резко осадил спросивших его о ребенке журналистов

Известный артист Евгений Петросян отказался давать комментарии по слухам, согласно которым у него с новой супругой Татьяной Брухуновой родился ребенок.

"Я даже не знаю, что вам ответить. Я не хочу, чтобы вы вели обсуждения этой темы, поскольку это абсолютно не ваше дело", — резко высказался юморист.

А ранее в СМИ появились сведения, что 74-летний артист со своей новой женой отправился в ОАЭ, чтобы прибегнуть к услугам суррогатной матери.