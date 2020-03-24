В марте рэпер попал в реабилитационный центр для наркозависимых.
С той поры многодетный отец почти не прибегал к полноценным физическим нагрузкам, ограничиваясь только гантелями. Поклонники его семьи тогда писали, что в результате безделья Джиган набрал лишние килограммы.
Видеоролик с тренировкой рэпер недавно выложил в личном профиле Instagram. По кадрам видно, как Джиган бьет по груше в надежде избавиться от лишнего веса и вновь нарастить большие бицепсы.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.