Джиган возобновил тренировки после скандала

В марте рэпер попал в реабилитационный центр для наркозависимых.

С той поры многодетный отец почти не прибегал к полноценным физическим нагрузкам, ограничиваясь только гантелями. Поклонники его семьи тогда писали, что в результате безделья Джиган набрал лишние килограммы.

Видеоролик с тренировкой рэпер недавно выложил в личном профиле Instagram. По кадрам видно, как Джиган бьет по груше в надежде избавиться от лишнего веса и вновь нарастить большие бицепсы.