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Басков пообещал Буйнову праздник

Шоу-бизнес

Известный артист Николай Басков поздравил Александра Буйнова с 70-летним юбилеем и пообещал устроить для него незабываемый праздник.

Напомним, сегодня, 24 марта, народному артисту России Александру Буйнову стукнуло 70 лет. Но бурное празднование юбилея пришлось отложить по причине эпидемии коронавируса.

Николай Басков написал поздравительные слова коллеге в Instagram и пообещал, что праздник позже обязательно будет.

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