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Источник Правда.Ру

Ольга Бузова намекнула на свою свадьбу

Шоу-бизнес

Ведущая и певица Ольга Бузова своим заявление спровоцировала бурные обсуждения ее тайной свадьбы.

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова с удовольствием делится с подписчиками подробносятми своих отношений с Давидом Манукяном.

Как считают фанаты, она по-настоящему влюблена в 27-летнего блогера, поскольку выглядит очень счастливой. При этом поклонники звезды неоднократно задавались вопросом, почему влюбленные до сих пор не оформят свои отношения официально.

Но недавно в Инстаграм Ольга Бузова в очередной раз дала повод усомниться в ее семейном положении. В stories телеведущая разместила новый видеоролик с Давидом, который подписала:

"Муж и жена — одна сатана".

брак ольга бузова давид манукян
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