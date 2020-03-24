Ольга Бузова намекнула на свою свадьбу

Ведущая и певица Ольга Бузова своим заявление спровоцировала бурные обсуждения ее тайной свадьбы.

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова с удовольствием делится с подписчиками подробносятми своих отношений с Давидом Манукяном.

Как считают фанаты, она по-настоящему влюблена в 27-летнего блогера, поскольку выглядит очень счастливой. При этом поклонники звезды неоднократно задавались вопросом, почему влюбленные до сих пор не оформят свои отношения официально.

Но недавно в Инстаграм Ольга Бузова в очередной раз дала повод усомниться в ее семейном положении. В stories телеведущая разместила новый видеоролик с Давидом, который подписала: