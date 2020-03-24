Как считает жена известного рэпера Джигана, Оксана Самойлова, дети не должны страдать от поступков родителей.

Также она стала все чаще писать посты в соцсетях для своих поклонников и делиться событиями семейного скандала. На этот раз онаразместила фото детей и сопроводила публикацию рассуждениями по поводу будущего.

"Мы наконец приехали домой. Этот момент я, конечно же, видела совсем по-другому, но следует привыкнуть к новой реальности. В настоящее время я должна думать только о себе и о детях, постараться жить обычной для себя и малышей жизнью и быть, как и раньше, веселой мамой. Дети не виноваты, они не должны страдать от поступков родителей. Но пока что мы находимся на обязательном карантине, и от этого не уйти", — написала Оксана в Instagram.