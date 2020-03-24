Дочь Пелагеи рассказала о защите от коронавируса

Известная певица Пелагея поделилась новым веселым видеороликом с 3-летней дочерью Тасей.

На видео девочка не просто показала, как следует мыть руки, но и исполнила песню "Мойдодыр".

В ролике девочка с зеленым бантом в горох намыливает руки и поет "Мойдодыра". Молодая мама при этом снимает девочку на телефон и подпевает ей. В окончании видеоролика Таисия пожелала зрителям здоровья.