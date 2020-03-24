Жена Петросяна обратилась к подписчикам, чтобы замять скандал

Несколько дней назад общественность узнала о том, что Евгений Петросян и его новая жена Татьяна Брухунова тайно выехали в Дубаи, чтобы родить там ребенка. Это подтверждает и тот факт, что в последнее время в Instagram аккаунтах пары не появлялись их фотографии.

Новость настолько взбудоражила пользовтелей соцсетей, что Татьяна Брухунова была вынуждена обратиться к своим подписчикам.