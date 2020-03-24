Несколько дней назад общественность узнала о том, что Евгений Петросян и его новая жена Татьяна Брухунова тайно выехали в Дубаи, чтобы родить там ребенка. Это подтверждает и тот факт, что в последнее время в Instagram аккаунтах пары не появлялись их фотографии.
Новость настолько взбудоражила пользовтелей соцсетей, что Татьяна Брухунова была вынуждена обратиться к своим подписчикам.
"Дорогие мои подписчики! Я вас очень прошу: не нужно мне присылать ссылки (Директ не могу разобрать — больше тысячи сообщений за сутки) на публикации в СМИ и тв-передачи, которые рассказывают обо мне сказки и перемусоливаливают "утки", придуманные ими же. Надеюсь на ваше понимание и благоразумие!", - попыталась замять скандал жена артиста.
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