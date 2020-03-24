Дочь Зарубиной планирует отсудить у Малинина 10 млн рублей

Дочь советской артистки Ольги Зарубиной Кира Евдокимова желает, чтобы ее предполагаемый отец, известный музыкант Александр Малинин, ответил за оскорбления в ее адрес в суде.

Об этом Кира рассказала на одной из телепередач.

Так, Евдокимова хочет подать иск в суд на 10 миллионов рублей против Малинина. Она встречалась с бывшим мужем своей матери несколько лет назад. По ее словам, она приходится певцу дочерью. Но Малинин публично не признал свое отцовство и допустил некоторые оскорбительные высказывания в адрес экс-супруги и ее дочери.

Как полагает юрист Александр Бенхин, Зарубина и Евдокимова не будут подавать иск, так как шансов отсудить у артиста десять миллионов рублей у них нет. Правозащитник уверен, что все ограничится только скандалом.