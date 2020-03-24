Мать Ольги Бузовой озвучила итоги обследования здоровья певицы

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова сдала анализы на рак, коронавирусную инфекцию и другие болезни.

Мать звезды Ирина рассказала СМИ, что с ее дочерью все хорошо.

А ранее Ольга сообщила фанатам, что на два дня ляжет в австрийскую больницу для сдачи анализов. В перечне тестов певицы были, в частности, анализы на онкомаркеры.