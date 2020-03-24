Известная телеведущая и певица Ольга Бузова сдала анализы на рак, коронавирусную инфекцию и другие болезни.
Мать звезды Ирина рассказала СМИ, что с ее дочерью все хорошо.
А ранее Ольга сообщила фанатам, что на два дня ляжет в австрийскую больницу для сдачи анализов. В перечне тестов певицы были, в частности, анализы на онкомаркеры.
"Коронавируса у нее не обнаружено. Со здоровьем все в порядке", — сказала мать Бузовой в беседе с журналистами одного из изданий Санкт-Петербурга.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.