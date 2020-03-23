Юморист Евгений Петросян, чья личная жизнь сейчас проходит под пристальным вниманием доброй половины страны, по слухам, ставший второй раз отцом, делиться радостью с общественностью не спешит.
С юмористом удалось побеседовать журналисту портала Teleprogramma.pro:
Евгений Ваганович, вас можно поздравить с рождением наследника? Правда ли, что у вас с Татьяной (Татьяна Брухунова - новая жена Петросяна - прим.ред) в клинике в ОАЭ при помощи суррогатной матери родился ребенок?
Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело.
Молодая супруга Петросяна, Татьяна Брухунова, которая с удовольствием обсуждает с подписчиками моменты своей жизни, на вопросы о прибавлении в семье отшутилась и, как и звездный муж, от ответа ушла.
Подписчица: "Вы стали мамой?"
"Говорят об этом уже три года!"
По сведениям СМИ, Петросян и Брухунова вернулись из ОАЭ. Но в аэропорту они были вдвоем. Без коляски.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.