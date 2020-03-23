Продюсер Харви Вайнштейн получил коронавирус

Известный продюсер из США Харви Вайнштейн, которого ранее суд приговорил к 23 годам тюрьмы за сексуальные домогательства и насилие, заразился коронавирусной инфекцией.

Глава профсоюза сотрудников исправительных учреждений штата Нью-Йорк Майкл Пауэрс пояснил СМИ, что анализ выявил наличие коронавирусной инфекции у Вайнштейна 22 марта. В результате его поместили в изолятор, несколько сотрудников тюрьмы отправили на карантин.

Пауэрс также выразил тревогу по поводу того, что у работников исправительных учреждений нет необходимого защитного снаряжения.