Максим Галкин отрастил усы

Юморист Максим Галкин, как и многие известные артисты, вынужден сейчас находиться в основном у себя дома. Концерты из-за пандемии коронавируса отменили почти по всей России.

Но в имении артиста переживать время карантина намного легче — здесь есть где погулять и чем заняться в свободное время. В результате Максим Галкин решил сменить имидж и повеселить своих фанатов.

Так, юморист отрастил внушительные усы и снял забавное видео, гуляя по двору своего замка в деревне Грязь.