Мать Пригожина едва не заразилась коронавирусом

Продюсер Иосиф Пригожин сейчас находится на карантине, причем он сам принял такое решение.

Как он рассказал изданию "Вечерняя Москва", несколько его знакомых, уже почувствовав себя неважно, продолжали общаться с людьми. Также заболевший коронавирусом находился рядом с его близкой родственницей.

"У нашей мамы в подъезде живет бабка. Я хотел бы назвать ее "женщиной 73 лет", но язык не поворачивается. Эта безответственная дама приехала из Европы, навестила всех родных и знакомых. Она загадила весь подъезд своим присутствием, а после ее увезли с полицией на скорой помощи", — рассказал Пригожин.

Также он добавил, что до этого пожилая женщина несколько дней лечилась дома самостоятельно.