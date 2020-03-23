Продюсер Иосиф Пригожин сейчас находится на карантине, причем он сам принял такое решение.
Как он рассказал изданию "Вечерняя Москва", несколько его знакомых, уже почувствовав себя неважно, продолжали общаться с людьми. Также заболевший коронавирусом находился рядом с его близкой родственницей.
"У нашей мамы в подъезде живет бабка. Я хотел бы назвать ее "женщиной 73 лет", но язык не поворачивается. Эта безответственная дама приехала из Европы, навестила всех родных и знакомых. Она загадила весь подъезд своим присутствием, а после ее увезли с полицией на скорой помощи", — рассказал Пригожин.
Также он добавил, что до этого пожилая женщина несколько дней лечилась дома самостоятельно.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.