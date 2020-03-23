"Евровидение-2020" могут провести в режиме онлайн

Европейский вещательный союз, который является организатором международного конкурса "Евровидение", ранее сообщал об отмене проведения конкурса в 2020 году. Однако организация рассматривает вариант проведения "Евровидения-2020" в онлайн-режиме.

Сообщение об этом появилось на официальной странице Европейского вещательного союза в Twitter. Организаторы утверждают, что онлайн формат будет лишен соревновательного принципа. Исполнителям просто дадут возможность предоставить свои выступления, чтобы "поднять дух европейцев".