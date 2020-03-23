Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Газманов рассказал о своих вредных привычках

Шоу-бизнес

Известный артист Олег Газманов на съемках программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ раскрыл свои вредные привычки.

"Когда еда вкусная, то я чавкаю. Но я полагаю, что это естественно и вовсе небезобразно, как некоторые себе представляют. В государствах Востока, если гость не чавкает, значит, он не уважает хозяина", — пояснил Газманов.

Также музыкант вспомнил и свою юность.

"Я носил рыжие бакенбарды. Такие ядреные веснушки. Но как только меня травили за это, я сразу лез в драку. Сейчас веснушки тоже есть, но их мало", — добавил артист.

вред привычки олег газманов
Последние материалы
Гидрометцентр рассказал о погоде летом 2020 года
Путин не будет выполнять распоряжение Собянина
Политолог: Российские военные медики в стране-члене НАТО - это прорыв
Крикунов будет тренировать "Динамо" несмотря на указ о самоизоляции
Актриса Ольга Куриленко излечилась от коронавируса
В Сирии состоялось второе российско-турецкое патрулирование трассы М4
Дата голосования по Конституции не изменилась
Россия помогает Италии безвозмездно
Газманов рассказал о своих вредных привычках
В России испытали человекоподобного робота для уборки ядерных отходов
Популярное
Мир. Новости мира
Ученые и журналисты: США заранее готовились к COVID-19

Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.

Ученые и журналисты: США заранее готовились к COVID-19
Главные СМИ России - против президента?
Власть
Главные СМИ России - против президента?
Новости Украины
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Экономика и бизнес
Российские ритейлеры уличили Лукашенко во лжи
Любовь Степушова Кернес проверяет Зеленского на дееспособность Любовь Степушова Петр Дерябин Как победить алкоголизм: откровения бывших алкоголиков Петр Дерябин Василий Амирджанов Пандемия: человечность и минута славы коронамародеров Василий Амирджанов
Комментарии
В Германии зятя Михаила Мишустина подозревают в отмывании денег
Эксперт рассказал, как США могут "выбить" Россию из Сирии
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
За сутки в России коронавирусом заболели 53 человека
Ученые и журналисты: США заранее готовились к COVID-19
В Германии зятя Михаила Мишустина подозревают в отмывании денег
"Я в ярости": Гарри Каспаров нашел на CNN "путинскую пропаганду"
Нефтяные цены упали до 25 долларов
Проклятые миллиарды: где искать "заначки" Эскобара
Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Украинцы требуют отправить за ними в Доминикану борт Зеленского
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
Референдум? Как бы Польша не присоединилась к Калининградской области
Главные СМИ России - против президента?
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ