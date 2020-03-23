Газманов рассказал о своих вредных привычках

Известный артист Олег Газманов на съемках программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ раскрыл свои вредные привычки.

"Когда еда вкусная, то я чавкаю. Но я полагаю, что это естественно и вовсе небезобразно, как некоторые себе представляют. В государствах Востока, если гость не чавкает, значит, он не уважает хозяина", — пояснил Газманов.

Также музыкант вспомнил и свою юность.