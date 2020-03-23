Известный артист Олег Газманов на съемках программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ раскрыл свои вредные привычки.
"Когда еда вкусная, то я чавкаю. Но я полагаю, что это естественно и вовсе небезобразно, как некоторые себе представляют. В государствах Востока, если гость не чавкает, значит, он не уважает хозяина", — пояснил Газманов.
Также музыкант вспомнил и свою юность.
"Я носил рыжие бакенбарды. Такие ядреные веснушки. Но как только меня травили за это, я сразу лез в драку. Сейчас веснушки тоже есть, но их мало", — добавил артист.
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